La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Afghanistan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FG

Curiosità/Significato su: Sono vicine in Afghanistan La guerra in Afghanistan, iniziata il 7 ottobre 2001, ha visto l'avvio delle ostilità con l'invasione del territorio controllato dai talebani, da parte ...

