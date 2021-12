La definizione e la soluzione di: Sono tutti nati nel 1961. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SESSANTENNI

Curiosità/Significato su: Sono tutti nati nel 1961 Voce principale: 1961. 1º gennaio Davide Cassani, dirigente sportivo, ex ciclista su strada e commentatore televisivo italiano Leroy Combs, ex cestista ...

Emirato arabo divenuto indipendente nel 1961 ; Julius, cancelliere austriaco dal 1953 al 1961 ; Hit di Gianni Meccia presentata a Sanremo 1961 ; Fu costruito nel 1961 e abbattuto nel 1989;