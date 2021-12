La definizione e la soluzione di: Sono pari nel duomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UM

Curiosità/Significato su: Sono pari nel duomo stavolta posto di fronte alla chiesa e con un diametro pari alla larghezza della facciata del duomo. La porta d'accesso delle mura è la Porta del Leone, ...

Altre definizioni con sono; pari; duomo; sono guai se non si apre; sono vicine in Velàzquez; Lo sono egli ed ella; sono come i topi; Sono pari nel king; Foto sen za pari ; Segue ex... se è a pari merito; La rapì pari de | Sabato 27 novembre 2021; Affollano Piazza duomo a Milano; E’ celebre per il duomo , il vino e il pozzo; Fu incoronato re d'Italia il 26 maggio 1805 nel duomo di Milano; Così D'Annunzio chiamò la Piazza del duomo di Pisa; Cerca nelle Definizioni