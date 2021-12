La definizione e la soluzione di: Sono guai se non si apre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PARACADUTE

Curiosità/Significato su: Sono guai se non si apre di pistola alla testa. Francesco si ritrova nei guai perché è l’ultimo ad averlo visto e le impronte nella casa sono solo le sue. Per dimostrare la sua ...

Altre definizioni con sono; guai; apre; sono pari nel duomo; sono vicine in Velàzquez; Lo sono egli ed ella; sono come i topi; Echeggiano di guai ti; Manca allo sguai ato; Il guai di Brenno; Mettersi... in un guai o; Si apre e si chiude nella macchina fotografica; Si apre su Internet; apre , non vista, le porte; apre II Cinque Maggio; Cerca nelle Definizioni