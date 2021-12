La definizione e la soluzione di: Sfiorito per la siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INARIDITO

Curiosità/Significato su: Sfiorito per la siccita soffre meno per la siccità primaverile. Per questi motivi la semina primaverile è da considerarsi un ripiego se non si è potuta effettuare la semina autunnale ...

Altre definizioni con sfiorito; siccità; Periodo di siccità dei corsi d'acqua; Riarsi dalla siccità ; Come i terreni durante una forte siccità ; Bruciati dalla troppa siccità ; Cerca nelle Definizioni