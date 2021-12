La definizione e la soluzione di: Serve di lezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASTIGO

Curiosità/Significato su: Serve di lezione altri membri bombardano di uova Rachel e Blaine, Will invita l'ex-studente Wade "Unique" Adams per aiutarlo con una lezione sulla tolleranza, ma non ...

Altre definizioni con serve; lezione; Riserve di viveri; Le riserve della Banca d Italia; serve per misurare la temperatura; Lattina per conserve | Venerdì 26 novembre 2021; Pezzo da collezione ; I pezzi più pregiati d'una collezione ; Selezione accurata; Insieme di individui che deriva dalla selezione naturale in un determinato ambiente;