La definizione e la soluzione di: La salsiccia per fare il risotto alla monzese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LUGANEGA

Curiosità/Significato su: La salsiccia per fare il risotto alla monzese grana, brodo di carne e vino; è l'ingrediente fondamentale per il risotto alla monzese. La luganega è una preparazione tipica dell'Italia Settentrionale ...

Altre definizioni con salsiccia; fare; risotto; alla; monzese; salsiccia di suino tipica del Norditalia; La regione con la salsiccia di Norcia; Tipica salsiccia lombarda e veneta; fare fuoco c... continua; Si fa fotografare con lei; Può fare esclamare Salute; Si ripete per fare coraggio; Come il risotto o un baccalà lagunare; Dà il giallo al risotto ; Danno punte per un risotto ; Quelli buchi sono buoni con il risotto ; Un alternativa alla valigia; Sono sempre alla base delle case; Fa concorrenza alla Nikon; Uscito dalla giovinezza; Cerca nelle Definizioni