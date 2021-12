La definizione e la soluzione di: Rivestito di morbida pelle, come certi divani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NAPPATO

Curiosità/Significato su: Rivestito di morbida pelle, come certi divani un'azione disperata; non si tratta di viltà ma di pragmatismo e di tener cara la pelle: i Greci furono respinti da Telefo, ma come si sa, con il loro valore in ...

Altre definizioni con rivestito; morbida; pelle; come; certi; divani; rivestito da uno strato di metallo come l'oro; Pannello di truciolare rivestito con carta melamminica; Un mezzo rivestito di una corazza antiproiettile; Un formaggio olandese rivestito di paraffina rossa; Il “musqué” fornisce una morbida pelliccia; Negli pneumatici può essere dura, morbida o media; La birra... morbida ; Così è detta la squadra di calcio morbida e molle; L anomala colorazione gialla della pelle ; Irritanti per la pelle ; Lo è la crema capace di restituire il grado d umidità naturale della pelle ; pelle per borsette; Un componimento lirico come il Bacco in Toscana di Redi, il poeta aretino del 600; Il sedile che serviva anche come ripostiglio; Anfibi come le salamandre; Gli insetti come le pulci; Si chiedono per certi impieghi; Subordinate al verificarsi di certi eventi; certi campanelli emettono sempre la stessa; Fa aumentare la posta in certi giochi di carte | Giovedì 25 novembre 2021; Artigiano che ripara divani e poltrone; Si usa per foderare divani ; Un rivestimento per i divani ; I divani alla turca; Cerca nelle Definizioni