La definizione e la soluzione di: Si risolve formando il nuovo governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRISI

Curiosità/Significato su: Si risolve formando il nuovo governo Pietra di Tear, è inizialmente positivo, ma alla fine si risolve in un disastro, quando Tam si lascia sfuggire di essere stato mandato proprio da Cadsuane ...

Altre definizioni con risolve; formando; nuovo; governo; risolve un famoso caso sull Orient Express; Servono per risolve re un quesito; Una vignetta... da risolve re; risolve vano molte controversie; Gesù vi compi il primo miracolo, trasformando l'acqua in vino; Schiudere di nuovo ; Vi è il nuovo polo fieristico di Milano; Quello nuovo si conia in Perù; Darsi nuovo vigore; Maresciallo di Francia capo del governo di Vichy; Lo consulta il governo ; Atto legislativo emanato dal governo ; Si dice di governo farlocco, in mano a terzi;