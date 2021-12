La definizione e la soluzione di: Ripara la sentinella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GARITTA

Curiosità/Significato su: Ripara la sentinella proteggere una sentinella a guardia delle mura esterne delle fortezze medievali Garitta ferroviaria – piccolo edificio atto a fornire riparo al deviatore ...

Altre definizioni con ripara; sentinella; Come lo studente che deve ripara re; Non esporsi, ripara rsi; ripara dal sole in barca; La ripara l’idraulico; Lo grida la sentinella | Venerdì 26 novembre 2021; Lo grida la sentinella | Venerdì 26 novembre 2021; Lo grida la sentinella ; Stanzino occupato dalla sentinella ; Cerca nelle Definizioni