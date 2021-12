La definizione e la soluzione di: Quello di Pandora conteneva tutti i mali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VASO

Curiosità/Significato su: Quello di Pandora conteneva tutti i mali momenti di maggior scoraggiamento. Secondo alcune versioni del mito sarebbe stato proprio Epimeteo ad aprire il celebre vaso che conteneva tutti i mali, anche ...

