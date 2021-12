La definizione e la soluzione di: Può salvare un opera d arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RESTAURO

Curiosità/Significato su: Puo salvare un opera d arte alla p?lis", la città-stato), con sottinteso téchne ("arte" o "tecnica"); per estensione: "arte che attiene alla città-stato", talvolta parafrasato in ...

Altre definizioni con salvare; opera; arte; In un film Disney del 1987 sono quattro da salvare ; Maschera che in guerra può salvare la vita; Tale è il gesto di chi rischia per salvare altri; Celare o minimizzare fatti gravi salvare le __; Nelle questure c è quella opera tiva; L opera lirica con gli Egizi e gli Etiopi; L opera tivo consente l uso del computer; L opera verdiana più lunga; La cresta sulla parte superiore del bacino; Parte anteriore del palcoscenico; Parte di pagamento; Imparala e mettila da parte ;