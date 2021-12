La definizione e la soluzione di: Puntare l arma sul bersaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIRARE

Curiosità/Significato su: Puntare l arma sul bersaglio le parti che permettono il puntamento con precisione di un'arma in grado di colpire un bersaglio posto ad una certa distanza. I sistemi per mirare possono ...

Altre definizioni con puntare; arma; bersaglio; Si usa in ufficio per puntare insieme i fogli; puntare ... con un dito; Marcare un gol appuntare ; puntare i propri risparmi su un progetto; Un antico arma tore; Il bersaglio ... del traditore; Gli ometti bersaglio del biliardo; E diretto al bersaglio ; 007 - bersaglio __, film della saga di James Bond;