La definizione e la soluzione di: La punta di certe penne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SFERA

Curiosità/Significato su: La punta di certe penne gradualmente sostituiti dalle penne d'oca a partire dal VII secolo circa. Il calamo, di solito fatto di bambù, è ancora usato in certe parti da scolari del Pakistan ...

punta re l arma sul bersaglio; La punta della lancia; È spunta ta in un film; È spunta ta in un film; Sono rigidi in certe auto; In certe auto è automatico; Lo sono certe cipolle; Lo sono certi enti e certe strade; Fornivano penne ; Le penne delle sue ali servivano un tempo per scrivere; Produce penne a sfera, rasoi e accendini; _ blanc: prestigiose penne