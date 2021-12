La definizione e la soluzione di: Si protende nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENISOLA

Curiosità/Significato su: Si protende nell acqua ambito geografico, con il termine promontorio si indica una sporgenza montuosa della costa che si protende nel mare o in un lago: tale tratto di costa, ...

Si protende tra il mar Adriatico e il mar lonio; È facciale nell e monete; Si inserisce nell a porta USB; nell e questure c è quella operativa; Ingannati nell e speranze; Comune uccello acqua tico; Un bacino con l acqua ; Sorge in mezzo all acqua ; Artropode acqua tico che viveva nel Paleozoico;