La definizione e la soluzione di: Potare soltanto le punte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIMARE

Curiosità/Significato su: Potare soltanto le punte per poter bere l'acqua sacra (??? Choseisui?) che poi si scopre essere soltanto normale acqua di pozzo, in quanto essa era semplicemente un pretesto per ...

Altre definizioni con potare; soltanto; punte; Le forbici per potare ; Attrezzo per potare ; Forbici per potare ; Decolla soltanto se è trainato; soltanto certi aerei ne sfondano il muro; soltanto immaginari; Parole, solo c soltanto parole; La cittadina friulana che ha la pianta a forma di una stella a nove punte ; punte ggiano l anguria; Hanno punte ricurve; Le punte dei triangoli; Cerca nelle Definizioni