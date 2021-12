La definizione e la soluzione di: Il pericolo delle malattie epidemiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : CONTAGIOSITÀ | CONTAGIO

Curiosità/Significato su: Il pericolo delle malattie epidemiche sviluppo umano è stato in relazione a malattie zoonotiche, non epidemiche. Molte malattie moderne, anche malattie epidemiche, sono iniziate come zoonosi, ovvero ...

