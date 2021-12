La definizione e la soluzione di: Un pasto che non si prepara in quattro e quattr otto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CENONE

Curiosità/Significato su: Un pasto che non si prepara in quattro e quattr otto Il termine si riferiva alla divisione territoriale dell'impero in quattro suyo o regioni, che erano vagamente identificati con le quattro direzioni dei ...

Altre definizioni con pasto; prepara; quattro; quattr; otto; Border __, cane da pasto re; Consumare il pasto serale; Li temono i pasto ri; La pasto rale di Beethoven; Un caffè... prepara to appositamente; prepara zione farmaceutica per uso orale; Ci ricorda un modo siciliano di prepara re la pasta | Giovedì 25 novembre 2021; Padella adatta per prepara re sottilissime frittatine; La simboleggiano quattro tenebrosi cavalieri; Hanno quattro pareti; Avevano due mani e quattro zampe; Centocinquantadue diviso quattro ; La simboleggiano quattr o tenebrosi cavalieri; Hanno quattr o pareti; Avevano due mani e quattr o zampe; Centocinquantadue diviso quattr o; Scrisse Desiderio sotto gli olmi; Sotto il Ponte Vecchio; Ormone prodotto da capsule surrenali; Scrisse II dotto r Zivago; Cerca nelle Definizioni