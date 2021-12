La definizione e la soluzione di: Pasta ripiena del Piacentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANOLINI

Curiosità/Significato su: Pasta ripiena del Piacentino La pasta ripiena è un tipo di pasta costituita da una sfoglia, all'uovo o meno, contenente ripieno a base di carne, pesce, verdura o formaggio. L'origine ...

