Fu paroliere di Lucio Battisti.

Soluzione 5 lettere : MOGOL

Curiosità/Significato su: Fu paroliere di Lucio Battisti Voce principale: Lucio Battisti. Quelle che seguono sono liste di brani musicali di Lucio Battisti, che elencano i brani scritti, arrangiati ed interpretati ...

Altre definizioni con paroliere; lucio; battisti; Lo pseudonimo del paroliere Giulio Rapetti; Un popolare paroliere ; Il Sergio noto paroliere di musica leggera; L'Antonio scrittore satirico e paroliere ; Il compianto lucio della canzone Attenti al lupo; lucio Dalla cantava quella Grande; È solforosa in un disco di lucio Dalla; Serie d'opere di lucio Fontana tratte dalla fisica; Sono dieci in una popolare canzone di battisti ; Insieme ad Anna in un disco del 1970 di battisti ; Lo furono Cesare battisti e Giuseppe Andreoli; Ombrosa come la giornata cantata da Lucio battisti ; Cerca nelle Definizioni