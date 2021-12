La definizione e la soluzione di: Parassita dell intestino a cui è assimilato chi è passivo ad ogni stimolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AMEBA

Curiosità/Significato su: Parassita dell intestino a cui e assimilato chi e passivo ad ogni stimolo

Altre definizioni con parassita; dell; intestino; assimilato; passivo; ogni; stimolo; I prodotti agricoli senza antiparassita ri; parassita …particolarmente taccagno; Un fungo biancastro parassita della vite; Antiparassita rio per piante; Un modell o di successo in Casa Skoda; Una francese dell a capitale; Il profeta dell e Lamentazioni; L argomento dell a mail; La punta dell a lancia; Tratto dell’intestino ; Tratto dell'intestino tenue; Tratto dell'intestino ... sottile; Sostiene l’intestino tenue; Il passivo del giocatore; Quello a infrarossi passivo rileva il movimento; Lo presenta una gestione in passivo ; Soggetto passivo del creditore; Sono uguali in ogni essere; ogni vittima del cacciatore; ogni tanto è bene rinnovarla in casa; Uno spettacolo che si ripete ogni giorno; Uno stimolo fisiologico; stimolo passionale; Rispondere a uno stimolo ; Risposta a uno stimolo ; Cerca nelle Definizioni