La definizione e la soluzione di: E opposto allo Zenit.

Soluzione 5 lettere : NADIR

Curiosità/Significato su: E opposto allo Zenit diametralmente opposto allo zenit (o il suo antipodo) è il nadir (individuabile in modo analogo). I punti sulla sfera celeste dello zenit e del nadir al ...

