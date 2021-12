La definizione e la soluzione di: Occupa un angolo nello schieramento degli scacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORRE

Curiosità/Significato su: Occupa un angolo nello schieramento degli scacchi vedi Scacchi (disambigua). Gli scacchi (dal provenzale e catalano antico escac, che a sua volta discende dal persiano ??? shah, "re") sono un gioco di ...

