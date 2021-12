La definizione e la soluzione di: Nomignolo offensivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EPITETO

Curiosità/Significato su: Nomignolo offensivo prese in giro, frasi cattive e spiacevoli oppure appioppandole nomignoli offensivi, sgradevoli oppure la rende oggetto di battute o allusioni a sfondo ...

Altre definizioni con nomignolo; offensivo; Il nomignolo di Jane Ives in Stranger Things; Affettuoso nomignolo per la gatta; Il nomignolo di un conosciuto ex-allenatore di calcio; Il nomignolo del Giovanni grande CT; Piccola apertura nelle mura a scopo controffensivo ; Serpente inoffensivo dei Colubridi; Titolo offensivo ; Cerca nelle Definizioni