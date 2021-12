La definizione e la soluzione di: Nelle questure c è quella operativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SALA

Curiosità/Significato su: Nelle questure c e quella operativa immagini o altri file su questura Elenco di siti web delle questure italiane, su questure.poliziadistato.it. Organigramma delle questure, su poliziadistato ...

È facciale nelle monete; Ingannati nelle speranze; L alto nelle cartine geografiche; Nei bicchieri e nelle tazzine; C è quella di sicurezza; È migliore quella cotta al dente; Non desiderare quella d altri; C è anche quella vetrata; Azienda di telecomunicazioni operativa in Italia; In Questura c'è quella operativa ; Località siciliana con una base operativa NATO;