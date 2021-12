La definizione e la soluzione di: Nave da caccia ai cetacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALENIERA

Curiosità/Significato su: Nave da caccia ai cetacei La caccia alla balena è una caccia, mediante navi e barche, alle balene e in generale a tutti i cetacei di grandi dimensioni. La caccia alla balena ha ...

Altre definizioni con nave; caccia; cetacei; La sua non era una vera e propria nave ; Si cala in mare dalla nave che va a picco; Ottimo vino del Canave se; La sterzata della nave ; Ogni vittima del caccia tore; Li caccia il gatto | Venerdì 26 novembre 2021; Si suonavano a caccia ; Ci precedono in caccia ; Giovani cetacei | Venerdì 26 novembre 2021; Giovani cetacei ; I cetacei di certi parchi di divertimento acquatici; Stile di nuoto... da cetacei ;