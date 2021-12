La definizione e la soluzione di: Vi nacquero san Francesco e santa Chiara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASSISI

Curiosità/Significato su: Vi nacquero san Francesco e santa Chiara sono monache di voti solenni appartenenti all'ordine fondato da san Francesco e santa Chiara d'Assisi (da cui le clarisse derivano il nome) nel 1212: seguono ...

Altre definizioni con nacquero; francesco; santa; chiara; Vi nacquero indivisibili fratelli; Il francesco de I soliti idioti; Vi morì san francesco ; francesco , popolare ex calciatore; L’attuale è francesco ; santa del 17 settembre; La città natale di santa Caterina; La santa nchè della politica | Venerdì 26 novembre 2021; La santa nchè della politica | Venerdì 26 novembre 2021; Un modo di scrivere... poco chiara mente; Il gioco in cui si dichiara no gli ambi e le cinquine; Dichiara zione mirante a ridurre l'importanza di una notizia già data; Il nome del marito di chiara Ferragni; Cerca nelle Definizioni