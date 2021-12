La definizione e la soluzione di: Modo di comunicare che non richiede parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : LINGUAGGIO DEI SEGNI

Curiosità/Significato su: Modo di comunicare che non richiede parole delle parole e delle frasi utilizzate nelle trasmissioni radiotelefoniche aeronautiche. Il corretto impiego della fraseologia non solo richiede l'uso di termini ...

