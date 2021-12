La definizione e la soluzione di: È migliore quella cotta al dente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PASTA

Curiosità/Significato su: e migliore quella cotta al dente L'acqua cotta è un piatto tipico della cucina della bassa maremma, quindi sia della Maremma grossetana che della Tuscia viterbese e del Casentino. Deriva ...

Altre definizioni con migliore; quella; cotta; dente; Il migliore amico di Bart Simpson; Permettono una migliore visione; La Moore di LOL Pazza del mio migliore amico; Nel migliore dei modi; Non desiderare quella d altri; C è anche quella vetrata; quella di rospo è un pesce; quella cinese è il litchi; La costata meno cotta ; Fa recipienti di terracotta ; Una pasta cotta al forno; Recipiente di terracotta ; Assennata e prudente ; Mario __: ex Presidente del Consiglio; Come lo studente che deve riparare; La più splendente stella della costellazione della Volpetta; Cerca nelle Definizioni