La definizione e la soluzione di: Un mezzo per brevi voli privati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ELITAXI

Curiosità/Significato su: Un mezzo per brevi voli privati costoso del trasporto per via di terra (stradale o ferroviario) e del trasporto aereo intercontinentale. Il trasporto marittimo su brevi distanze e il traghettamento ...

Altre definizioni con mezzo; brevi; voli; privati; In mezzo ai flutti; In mezzo al buio; Sorge in mezzo all acqua; In mezzo alla frittura; Il numero d appartamento abbrevi azione; Abbrevi azione di femminile; Abbrevi azione di citazione; brevi spiegazioni | Venerdì 26 novembre 2021; Fa molli voli Milano-Roma; Imbarcazione con sedili scorrevoli ; Proverbio che indica una serie di avvenimenti piacevoli ed irrinunciabili; Fievoli , mormoranti; I cassieri dei circoli privati ; Intimi, privati ; privati del senso della vista; Messaggi audio privati insieme alle consonanti; Cerca nelle Definizioni