Soluzione 2 lettere : UT

Curiosità/Significato su: In mezzo ai flutti fuggitiva da Candia, in viaggio verso Venezia durante una terribile tempesta vide galleggiare il quadro sacro in mezzo ai flutti, lo ripescò, chiese protezione ...

