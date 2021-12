La definizione e la soluzione di: In mezzo alla frittura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TT

Curiosità/Significato su: In mezzo alla frittura frittura in padella è una forma di frittura caratterizzata dall'uso di una quantità minima di olio alimentare o di grasso (in confronto alla frittura ...

Altre definizioni con mezzo; alla; frittura; In mezzo al gruppo; In mezzo all Ungheria; mezzo di trasporto in montagna; Preposizione semplice che vale in mezzo | Giovedì 25 novembre 2021; E successiva alla diagnosi; I confetti alla mandorla; alla moda... per la moda; Addetto alla lavorazione del tabacco; Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura ; Un noto piatto di frittura giapponese; Cerca nelle Definizioni