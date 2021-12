La definizione e la soluzione di: Lo mette fra le ruote chi vuol creare ostacoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BASTONE

Curiosità/Significato su: Lo mette fra le ruote chi vuol creare ostacoli "arterie" (na?i), fra i quali hanno maggior importanza la na?i centrale, la su?umna, e le due laterali, i?a e pi?gala; i "centri", o "ruote" (cakra); i "punti" ...

Altre definizioni con mette; ruote; vuol; creare; ostacoli; mette re il broncio; La commette il miserabile; Li emette la cantante lirica; Emette raggi prodigiosi; __ board, tavola con ruote ; Quelli delle ruote non sono luminosi; ruote da mulini; Piccoli veicoli a due ruote per bambini; Nessuno vuol e il colesterolo cosi!; Anche l occhio vuol e la sua; Li ripete chi non vuol rinunciare; Chi lo dice, vuol e chiarirsi; Disturbare, creare un disagio; creare ai fornelli; creare ... . con la mente; Quello di chiavi consente di creare un altro mazzo; Rivela i più lontani ostacoli ; ostacoli imprevisti; Nulla lo è per chi non conosce ostacoli ; Rileva ostacoli a distanza; Cerca nelle Definizioni