La definizione e la soluzione di: La mèta dei camion della spazzatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISCARICA

Curiosità/Significato su: La meta dei camion della spazzatura ormai rassegnato, Giacomo trova per caso due neonati in un cassonetto della spazzatura e li porta a casa, decidendo di adottarli. Le riprese del film sono ...

Altre definizioni con mèta; camion; della; spazzatura; La mèta della nostra gita; Il fiume dell Emilia non lontano dalla nostra mèta ; Sono mèta di appassionati d'arte; mèta balneare sul Golfo di Guascogna; Caricano c scaricano i camion ; In camion e in barca; camion con la motrice; Riparano i carichi dei camion ; Il fondo della stiva d una nave; L imbiancamento della chioma; La dea greca della discordia; Il mugolare della volpe; Il combustibile della spazzatura ; Il combustibile ottenuto dalla spazzatura ; Il combustibile dalla spazzatura ; La raggiungono i camion della spazzatura ; Cerca nelle Definizioni