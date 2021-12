La definizione e la soluzione di: Il Maurizio autore di provocatorie opere d arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CATTELAN

Curiosità/Significato su: Il Maurizio autore di provocatorie opere d arte in Veneto. Le sue opere combinano la scultura con la performance, ma spesso includono eventi di tipo "happening", azioni provocatorie, pezzi teatrali, ...

