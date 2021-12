La definizione e la soluzione di: Mario __: ex Presidente del Consiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MONTI

Curiosità/Significato su: Mario __: ex Presidente del Consiglio attribuzioni del Presidente del Consiglio. Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio, e in particolare può avocare nel Consiglio decisioni di ...

Altre definizioni con mario; presidente; consiglio; Fra mario e... Monaco; Germani sconfitti da mario ; mario __: diresse Amici miei; La città natale di mario Sironi; Moratti ne è stato il presidente ; Il 44° presidente USA; Christian, presidente della Regione Sardegna; Il suo presidente è detto governatore; consiglio d’Europa; Il consiglio presieduto dal sindaco; L'Ivanoe che fu due volte Presidente del consiglio ; Il Presidente del consiglio anglosassone ing; Cerca nelle Definizioni