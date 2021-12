La definizione e la soluzione di: Fa manovre in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FLOTTA

Curiosità/Significato su: Fa manovre in mare esempio una piattaforma petrolifera in mare aperto) e non necessariamente condotti sul punto di sosta con manovre nautiche (possono ad esempio esservi ...

Altre definizioni con manovre; mare; Il complesso delle manovre per guidare un aereo; Diresse Grandi manovre ; manovre d'addestramento; manovre fra calciatori; Un medicinale da spalmare ; E più vasto del mare ; Gamberi di mare , astici; Ruminante della mare mma; Cerca nelle Definizioni