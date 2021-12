La definizione e la soluzione di: Mangiare... in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GI

Curiosità/Significato su: Mangiare... in centro Questo frutto ha un sapore acidulo, ma gustoso e rinfrescante; lo si può mangiare tagliandolo a metà e scavandolo con un cucchiaino, come un gelato, oppure ...

Altre definizioni con mangiare; centro; Fa mangiare anche i sazi; Si beve... per mangiare ; mangiare a sera; Lo sceglie chi va a mangiare fuori; Il centro del Modenese con l Abbazia di San Silvestro; centro petrolifero iracheno; centro del Ferrarese nel Parco del Delta del Po; Il centro di Sydney; Cerca nelle Definizioni