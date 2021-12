La definizione e la soluzione di: Fa mangiare anche i sazi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INGORDIGIA

Curiosità/Significato su: Fa mangiare anche i sazi Dio che aveva loro provveduto ed estrasse il pane. Dopo che essi furono sazi, Santulo portò via più pezzi di pane di quanto non fosse stato il pane intero ...

