La definizione e la soluzione di: Malati di tubercolosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TISICI

Curiosità/Significato su: Malati di tubercolosi come la Grande Peste Bianca. Nel 1650 la tubercolosi era la principale causa di morte e morire di tubercolosi era considerato inevitabile. L'alta densità ...

Altre definizioni con malati; tubercolosi; Vi si curano malati ... in divisa; Il sistema per auscultare ammalati molto lontani; Hanno in cura giovani malati ; Ammalati , bisognosi di cure; tubercolosi ; Sigla della tubercolosi ; Cerca nelle Definizioni