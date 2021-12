La definizione e la soluzione di: I maiali a cui si paragonano certi mangioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PORCI

Curiosità/Significato su: I maiali a cui si paragonano certi mangioni pilota di caccia dal volto di maiale, leggenda dell'aviazione italiana all'inizio degli anni trenta. In questi anni il regista si dedicò alla sceneggiatura ...

Altre definizioni con maiali; paragonano; certi; mangioni; Una maiali na dei cartoni; Razza toscana di maiali ; Nota serie animata per bimbi su una maiali na rosa; Trasformare maiali , manzi e vitelli in carne; A essi si paragonano gli zoticoni; La belva cui si paragonano i vigliachi feroci; Rivestito di morbida pelle, come certi divani; Si chiedono per certi impieghi; Subordinate al verificarsi di certi eventi; certi campanelli emettono sempre la stessa; mangioni e beoni; Cerca nelle Definizioni