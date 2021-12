La definizione e la soluzione di: Macchina con nastri rotanti abrasivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SMERIGLIATRICE

Curiosità/Significato su: Macchina con nastri rotanti abrasivi di abrasivi di varia granulometria, fattezza e materiale abrasivo (segmenti in magnesite, sintetici, resinoidi a diamante sintetico ecc. ecc.) con macchine ...

Altre definizioni con macchina; nastri; rotanti; abrasivi; Si apre e si chiude nella macchina fotografica; macchina utensile usata per levigare e lucidare; Si da dentro a volte quando si compra una macchina nuova; macchina per ridurre il metallo in lastre; Vanno impacchettati e chiusi con dei nastri ; nastri e fronzoli | Venerdì 26 novembre 2021; nastri e fronzoli; Registrazioni su nastri magnetici; Organi rotanti delle macchine da stampa; Si monta su assi rotanti ; Meccanismi rotanti propulsivi subacquei