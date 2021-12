La definizione e la soluzione di: La locuzione latina che garantisce uguali diritti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PAR CONDICIO

Curiosità/Significato su: La locuzione latina che garantisce uguali diritti assicurazioni in Italia. Tuttavia la natura dei sistemi assicurativi (intendendo con questa locuzione tutto ciò che sta intorno all'attività assicurativa ...

