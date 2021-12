La definizione e la soluzione di: Liberare uno scarico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STURARE

Curiosità/Significato su: Liberare uno scarico quello presente negli scarichi delle acque usate per lavare le cisterne petrolifere. inquinamento termico: è un tipo causato dallo scarico incontrollato dell'acqua ...

Altre definizioni con liberare; scarico; liberare un lavandino da un'ostruzione; liberare da un intrigo; Denaro pagato per liberare un ostaggio; liberare dal liquido in eccesso; Si installa nello scarico del lavello; La griglia nello scarico del lavandino; Quelli di scappamento emettono gas di scarico ; Tubo per lo scarico delle acque dai tetti; Cerca nelle Definizioni