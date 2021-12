La definizione e la soluzione di: Lega per tromboni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTONE

Curiosità/Significato su: Lega per tromboni L'ottone è una lega ossidabile formata da rame (Cu) e zinco (Zn), simile all'oricalco. Bisogna distinguere tra ottoni binari, costituiti da rame e zinco ...

Altre definizioni con lega; tromboni; Una festa molto elega nte; Si rifilano nelle lega torie; lega li al solito trantran; Elega nte, sofisticata; Strumenti come corni e tromboni ; Trombe e tromboni - Cruciverba;