La definizione e la soluzione di: Lavora tuffandosi in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : REMO

Curiosità/Significato su: Lavora tuffandosi in acqua cibano di pesce catturato mentre nuotano in acque poco profonde o, nel caso di una specie, tuffandosi mentre sono in volo. A volte si cibano anche di piccoli ...

Altre definizioni con lavora; tuffandosi; acqua; Addetto alla lavora zione del tabacco; lavora va per il bucato; lavora to nella zecca; lavora no tra ruminanti | Venerdì 26 novembre 2021; Si dà tuffandosi e colpendo l'acqua con l'addome; Si riempie d acqua calda; Una pianta acqua tica; Terra ridotta a poltiglia dall acqua ; Terra ridotta a poltiglia dall acqua ; Cerca nelle Definizioni