Soluzione 9 lettere : URTICANTI

Curiosità/Significato su: Irritanti per la pelle unguenti data la loro stabilità, idrofilia e mancanza di effetti irritanti per la pelle. emulsioni: le soluzioni acquose dei PEG sono utilizzate come agenti ...

Altre definizioni con irritanti; pelle; Li ha irritanti l'ortica; irritanti , fastidiosi, indisponenti; Si dice di bambini capricciosi e irritanti ; irritanti , fastidiosi; Lo è la crema capace di restituire il grado d umidità naturale della pelle ; pelle per borsette; Le ha la pelle incartapecorita; Serpenti la cui pelle è usata per fare borsette;