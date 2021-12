La definizione e la soluzione di: Invecchiata in dispensa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STANTIA

Curiosità/Significato su: Invecchiata in dispensa ottenne allora una particolare dispensa dai comandi militari che gli consentì di posticipare la data della chiamata alle armi. In tal modo riuscì a portare ...

Altre definizioni con invecchiata; dispensa; invecchiata nella dispensa; Lo è una sostanza invecchiata in dispensa; Lo è la cosa indispensa bile; Ne dispensa la vita; Trombocito del sangue indispensa bile all'emostasi; La quantità di presenti indispensa bili per rendere valida l’assemblea; Cerca nelle Definizioni