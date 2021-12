La definizione e la soluzione di: Iniziali della Nannini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GN

Curiosità/Significato su: Iniziali della Nannini supporto per Gianna Nannini, lavorando per l'artista sia in studio che dal vivo. Grazie alla produzione di Conny Plank i dischi della Nannini riscuotono grande ...

Altre definizioni con iniziali; della; nannini; iniziali della Pedron; iniziali di Nicholson; iniziali di Mercury; iniziali di Brunelleschi; Una parete della serra; Un concorrente della Zecca; La grande barriera della Cina; Francesco __: era la bandiera della Roma; Il nome della nannini ; Mi __ o no?, come cantava Gianna nannini ; Sono disegnati sui metró per Gianna nannini ; La nannini esponente del rock italiano femminile; Cerca nelle Definizioni