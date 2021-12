La definizione e la soluzione di: S illumina con i ceri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALTARE

Curiosità/Significato su: S illumina con i ceri nell'acqua della fontana per tre volte la croce, reggendo con l'altra mano il candelabro a tre ceri e un rametto di ruta. Nell'occasione di festa occorrono ...

Altre definizioni con illumina; ceri; Unità di misura dell illumina mento; Non illumina to; illumina no per la pesca; Tenebrosi, male illumina ti; Poco... ceri monioso; Contiene i visceri ; ceri monie propiziatorie; La festa di febbraio con la benedizione dei ceri ;